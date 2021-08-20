Gülşen sütyensiz dans şovu ile sosyal medyayı salladı
Gülşen uzun süredir sahnede giydiği kostümlerle gündeme gelirken bu sefer paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı.
Gülşen uzun süredir sahnede giydiği kostümlerle gündemdeki yerini koruyordu. İddialı kıyafetleri ile hayranlarını büyüleyen ünlü şarkıcıya tepki gösterenler de oldu.
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Sahnede tüm güzenlliğini cürretkarca sergileyen gülşen eleştirilerden kurutlamadı. Pek çok kişi sahne kıyafetlerini 'fazla' buldu.
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Sanarçı arkadaşları tarafından desteklenen Gülşen'e Hande Yener de destek vererek o da sahnede iddialı kıyafetler giyeceğini açıkladı.
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Gülşen, yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. "Kardeşim helikopter" şarkısıyla dans eden Gülşen'in ev hali de dikkat çekti.
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