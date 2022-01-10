Gülşen yine cesur sahne kıyafetiyle gündeme geldi!
Sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Gülşen, sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.
Konserler giydiği cesur sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, dün akşam İstanbul’da bulunan bir mekanda sahne aldı.
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Gülşen giydiği cesur kostümüyle geleneği bozmadı.
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Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı Gülşen, son sahnesinde tercih ettiği kıyafetle yine çok konuşuldu.
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Konserden görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine gündem olan şarkıcıya binlerce yorum yapıldı.
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