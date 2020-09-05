Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap

"MUTLULUKTAN YERDE MİYİM GÖKTE Mİ BİLMİYORUM" Nirvana'nın çok beğenildiğini söyleyen ünlü popçu, "Mutluluktan yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum" derken şarkının kısa olduğu yorumları için de "Ozan Çolakoğlu yaptıysa, bunu sorgulamak bana bile düşmez. Bir bildiği vardır deyip saygı duymak gerekiyor." dedi.