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  3. 05 Eylül 2020 15:31

Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap

Önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen Gülşen, muhabirlerle sohbet etti.

Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap

Önceki gün Bebek'teki bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen Gülşen, muhabirlerle sohbet etti.

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Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap

Yeni şarkısının beğenilmesinin keyfini süren şarkıcı "Şarkıyı beğenmedim, Gülşen daha iyisini yapabilirdi" diyen meslektaşı Sinan Akçıl'a cevap vermemeyi tercih etti.

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Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap

"MUTLULUKTAN YERDE MİYİM GÖKTE Mİ BİLMİYORUM" Nirvana'nın çok beğenildiğini söyleyen ünlü popçu, "Mutluluktan yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum" derken şarkının kısa olduğu yorumları için de "Ozan Çolakoğlu yaptıysa, bunu sorgulamak bana bile düşmez. Bir bildiği vardır deyip saygı duymak gerekiyor." dedi.

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Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap

"BEN YORUM YAPMAYAYIM" Gülşen'e Sinan Akçıl'ın "Nirvana'yı beğenmedim. Gülşen daha iyisini yapabilirdi" açıklaması da soruldu.

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