Gülşen'i ''Çocukların uyanık olduğu saatte olduğumuz için'' deyip sansürlediler

Sanatçı Gülşen, "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle kendisinin yanı sıra Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıları sahne kostümleri üzerinden hedef alan İzzet Yıldızhan'a sahnede kıyafetiyle yanıt vermişti.