Gülşen'i ''Çocukların uyanık olduğu saatte olduğumuz için'' deyip sansürlediler
Gülşen'in önceki akşam Cahide'de verdiği konserdeki sahne kıyafeti tercihine ilişkin tartışmalar devam ederken Beyaz TV'de yayınlanan ve Bircan Bali ile Seren Serengil'in sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz' programında Gülşen'e sansür uygulandı.
Sanatçı Gülşen, "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" sözleriyle kendisinin yanı sıra Hadise ve Hande Yener gibi şarkıcıları sahne kostümleri üzerinden hedef alan İzzet Yıldızhan'a sahnede kıyafetiyle yanıt vermişti.
Son olarak; Beyaz TV, Gülşen'in sahnedeki görüntülerine sansür uyguladı. Programda 'Çocukların uyanık olduğu bir saatte olduğumuz için görüntüleri veremiyoruz' denildi.
Daha önce "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleriyle gündeme gelen türkücü İzzet Yıldızhan, son olarak konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş; “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” demişti. Ünlü türkücünün açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.
Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi ünlü isimleri sahnede giydiği kostümler üzerinden eleştiren İzzet Yıldızhan, şunları söylemişti.