Gülşen'in çok konuşulan transparan kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Eşi Çolakoğlu konu hakkında "Gülşen'in kıyafetlerine karışmam mümkün değil. O kendine neyi yakıştırıyorsa giyebilir. İşini yapıyor" derken Gülşen ise "Hiçbir şey demeyeceğim. Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor" dedi.