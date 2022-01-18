  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Gülşen'in çok konuşulan transparan kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Gülşen'in çok konuşulan transparan kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Sahne kıyafetleri ile gündeme gelen Gülşen'in son giydiği çok konuşulan transparan elbisesinin fiyatı da belli oldu.

Gülşen'in çok konuşulan transparan kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

Ozan Çolakoğlu ile boşanacağı iddia edilen ve iddiaları yalanlayan Gülşen transparan kıyafetiyle hâlâ gündemde. 

1 / 6
Gülşen'in çok konuşulan transparan kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

Eşi Çolakoğlu konu hakkında "Gülşen'in kıyafetlerine karışmam mümkün değil. O kendine neyi yakıştırıyorsa giyebilir. İşini yapıyor" derken Gülşen ise "Hiçbir şey demeyeceğim. Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor" dedi.

2 / 6
Gülşen'in çok konuşulan transparan kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

Günlerdir konuşulan transparan elbisenin fiyatı da merak edildi.

3 / 6
Gülşen'in çok konuşulan transparan kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

Kadın şarkıcılardan bile eleştiri alan Gülşen'in bu havalı tarzına ödediği fiyat da dudak uçuklattı. 

4 / 6