Gülşen'in derin yırtmaçlı elbisesi sosyal medyanın diline düştü
İstanbul'da sahne alan şarkıcı Gülşen, giydiği derin yırtmaçlı kıyafetle adından söz ettirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları elbiseyi beğenirken, bazıları da geceliğe benzetti.
43 yaşındaki Gülşen, 2020 yılının ilk konserini İstanbul'daki bir eğlence merkezinde verdi. Konserde çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Gülşen'in kıyafeti takipçilerini ikiye böldü.
Son zamanlarda konserlerinde giydiği cesur kıyafetleriyle gündeme gelen Gülşen, bu sefer de beyaz derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti. Bir çocuk annesi olmasına rağmen fiziğiyle göz kamaştıran Gülşen'in cesur kombini takipçilerini ikiye böldü.
"ÇEYİZİNDEN SATEN GECELİĞİ GİYMİŞ"
Gülşen'in sahne kıyafetini beğenenlerin yanı sıra beğenmeyenler de oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Gülşen'in elbisesini geceliğe benzeterek "Kombinezon" yorumunu yaptı. Gülşen için "Kıyafet üzerinde güzel duruyor ama sabahlığa benziyor", "Ne tarzı resmen gecelik bu" ve "Çeyizinden saten gecelik giymiş" yorumları yapıldı.