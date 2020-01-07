Gülşen'in derin yırtmaçlı elbisesi sosyal medyanın diline düştü

"ÇEYİZİNDEN SATEN GECELİĞİ GİYMİŞ"

Gülşen'in sahne kıyafetini beğenenlerin yanı sıra beğenmeyenler de oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Gülşen'in elbisesini geceliğe benzeterek "Kombinezon" yorumunu yaptı. Gülşen için "Kıyafet üzerinde güzel duruyor ama sabahlığa benziyor", "Ne tarzı resmen gecelik bu" ve "Çeyizinden saten gecelik giymiş" yorumları yapıldı.