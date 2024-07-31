Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti

Şarkıcı, "Hayattaki şansım. Şöyle görüneceğim diye saatlerce uğraş, protein olarak sinek ye. Olacak iş mi arkadaşlar, olmaz. Çok ayıp... Çok günah bana ya valla günah. Bak buralarda dolaşıyorlar. Nazar değmesin maşallah diyelim. Dolaşın dolaşın..." ifadelerini kullandı.