Gülşen'in sahnedeki zor anları: ''Çok günah bana ya'' diyerek isyan etti
Bodrum Antik Tiyatro'da hayranlarıyla buluşan Gülşen Bodrum konserinde zor anlar yaşadı.
Şarkıcı Gülşen, Bodrum Antik Tiyatro'da dinleyicilerle buluştu.
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Sahnede hem fiziği hem de sesiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan güzel şarkıcı büyük bir talihsizlik de yaşadı.
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Gülşen şarkılarını seslendirirken, etrafında uçuşan bir sineğin azizliğine uğradı ve sineği yuttu.
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Şarkıcı, "Hayattaki şansım. Şöyle görüneceğim diye saatlerce uğraş, protein olarak sinek ye. Olacak iş mi arkadaşlar, olmaz. Çok ayıp... Çok günah bana ya valla günah. Bak buralarda dolaşıyorlar. Nazar değmesin maşallah diyelim. Dolaşın dolaşın..." ifadelerini kullandı.
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