Gülsim Ali'den samimi itiraflar: Birlikte çalışmaktan en keyif aldığın partnerin kim oldu?

-Daha sonra güzellik yarışmasına katılıyorsun. Bununla birlikte hayatın değişiyor diyebilir miyiz?

Aslında benim aklımda güzellik yarışması ya da mankenlik yoktu. Uzun boylu olduğum için biraz kambur yürüyorum ve bu babamın hoşuna hiç gitmiyordu. O yüzden beni kursa yazdırdı. Orada da beni görünce 'güzellik yarışması var katılmak ister misin?' dediler. 'Tamam' dedim bir hevesle. Dönüm noktası da diyebiliriz, başlangıç da.