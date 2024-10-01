Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun cenaze programı belli oldu.
Kaynak: DHA
Gazeteci ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu(85) tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cıvaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.
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Güneri Cıvaoğlu için 3 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Milliyet Gazetesi önünde tören düzenlenecek.
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Gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesi Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR
30 Temmuz 1939'da Ankara'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu görevlerini başarıyla gerçekleştirdi.
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