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  4. Güneşi Beklerken'in Zeynep'i Hande Doğandemir'in değişimi şoke etti: Estetik mi filtre mi?

Güneşi Beklerken'in Zeynep'i Hande Doğandemir'in değişimi şoke etti: Estetik mi filtre mi?

Başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Güneşi Beklerken dizisiyle yıldızı parlayan Hande Doğandemir'in yıllar içindeki değişimi estetik sorularını gündeme getirdi.

Güneşi Beklerken'in Zeynep'i Hande Doğandemir'in değişimi şoke etti: Estetik mi filtre mi? - Resim: 1

Hande Doğandemir, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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Güneşi Beklerken'in Zeynep'i Hande Doğandemir'in değişimi şoke etti: Estetik mi filtre mi? - Resim: 2

Hande Doğandemir; Kahramanlar, Keskin Bıçak, Sende Gitme, İbret, Alem gibi yapımlarda oyunculuk kariyerine adım attı.

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Güneşi Beklerken'in Zeynep'i Hande Doğandemir'in değişimi şoke etti: Estetik mi filtre mi? - Resim: 3

Ama onun yıldızının parlaması bu projelerde olmadı.

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Güneşi Beklerken'in Zeynep'i Hande Doğandemir'in değişimi şoke etti: Estetik mi filtre mi? - Resim: 4

2013 yılında Kerem Bürsin ile rol aldığı 'Güneşi Beklerken' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle ekranların beğenilen ismi oldu.

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