Güneşi Beklerken'in Zeynep'i Hande Doğandemir'in değişimi şoke etti: Estetik mi filtre mi?
Başrolünü Kerem Bürsin ile paylaştığı Güneşi Beklerken dizisiyle yıldızı parlayan Hande Doğandemir'in yıllar içindeki değişimi estetik sorularını gündeme getirdi.
Hande Doğandemir, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
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Hande Doğandemir; Kahramanlar, Keskin Bıçak, Sende Gitme, İbret, Alem gibi yapımlarda oyunculuk kariyerine adım attı.
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Ama onun yıldızının parlaması bu projelerde olmadı.
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2013 yılında Kerem Bürsin ile rol aldığı 'Güneşi Beklerken' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle ekranların beğenilen ismi oldu.
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