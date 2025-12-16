Günlerdir tartışılan Jasmine dizisi, o platformdan kaldırıldı!
Oyuncu Asena Keskinci'nin cesur sahneleriyle gündem olan Jasmine dizisi, TV+ platformundan kaldırıldı.
Bez Bebek dizisinde canlandırdığı ''Yağmur'' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Asena Keskinci, HBO Max'te yayınlanan Jasmine dizisindeki cesur sahneleriyle tartışma yaratmıştı. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda eleştiri yapılmıştı. RTÜK, tepkiler üzerine ''Jasmine'' dizisi hakkında inceleme başlatmıştı.
TV+, JASMINE DİZİSİNİ YAYINDAN KALDIRDI
HBO Max ile ortak lisans anlaşması bulunan TV+ platformu, içerik arşivinde yer alan Jasmine dizisini yayından kaldırdı.
Karar, platform kullanıcıları arasında dikkat çekerken kaldırılma gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Daha önce TV+ üzerinden izlenebilen dizi, son güncelleme ile birlikte platformun katalog listesinden çıkarıldı.
