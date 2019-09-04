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  3. 04 Eylül 2019 12:35

Gupse Özay’dan olay itiraf: O defteri kapattım

Senaryosunu yazdığı ve başrolü oynadığı Deliha filmi için 22 kilo alan ve aldığı kiloları hızlı bir şekilde veren Gupse Özay, filmin çekimlerinin ardından rahatsızlanmıştı. Bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyleyen Özay,

Gupse Özay’dan olay itiraf: O defteri kapattım

Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı, Ferit Aktuğ, Merve Dizdar ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Eltilerin Savaşı'nın çekimleri tamamlandı.

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Gupse Özay’dan olay itiraf: O defteri kapattım

Bu filmin diğerlerinden daha komik olduğunu söyleyen Özay, "Ben normalde karakter komedisi yapıyorum. Burada iki çiftin, yani dört ana karakterin etrafında gelişen olaylar var. O yüzden çok güldürecek" dedi.

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Gupse Özay’dan olay itiraf: O defteri kapattım

'Deliha' projesindeki karakteri için 22 kilo alan ve vermekte zorlandığını itiraf eden Özay, "Kilo defterini kapattım. Artık ne alıyorum, ne veriyorum.

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Gupse Özay’dan olay itiraf: O defteri kapattım

Çok hızlı yaptığım bir şey olduğu için sağlıksız hale gelmişti.

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