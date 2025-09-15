  1. Anasayfa
  4. Sempatik oyuncunun değişimi ''yok artık'' dedirtti

Türkiye'nin en sempatik oyuncuları sıralamasında liste başından inmeyen ünlü oyuncu Gupse Özay yeni imajı ve verdiği kilolar, özellikle mini elbisesiyle verdiği pozlar dikkat çekti.

Gupse Özay'ı gören tanıyamadı... Sempatik oyuncunun değişimi ''yok artık'' dedirtti - Resim: 1

Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile başrolleri paylaşacağı 'Platonik' adlı yapımla adından söz ettirecek olan Gupse Özay yeni imajıyla herkesi şaşırttı. 

Gupse Özay'ı gören tanıyamadı... Sempatik oyuncunun değişimi ''yok artık'' dedirtti - Resim: 2

Yeni projesi için radikal bir imaj değişikliğine giden Gupse Özay, Platonik filminin tanıtım gecesinde adeta büyüledi. 

Gupse Özay'ı gören tanıyamadı... Sempatik oyuncunun değişimi ''yok artık'' dedirtti - Resim: 3

Saçlarını siyaha boyatıp uzatan başarılı oyuncu, giydiği mini elbiseyle de tam not aldı.

Gupse Özay'ı gören tanıyamadı... Sempatik oyuncunun değişimi ''yok artık'' dedirtti - Resim: 4

Fazla kilolarından kurtulduğu gözlenen Gupse Özay'ın pozlarına sosyal medyadan yorum yağdı. 

