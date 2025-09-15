Gupse Özay'ı gören tanıyamadı... Sempatik oyuncunun değişimi ''yok artık'' dedirtti
Türkiye'nin en sempatik oyuncuları sıralamasında liste başından inmeyen ünlü oyuncu Gupse Özay yeni imajı ve verdiği kilolar, özellikle mini elbisesiyle verdiği pozlar dikkat çekti.
Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile başrolleri paylaşacağı 'Platonik' adlı yapımla adından söz ettirecek olan Gupse Özay yeni imajıyla herkesi şaşırttı.
Yeni projesi için radikal bir imaj değişikliğine giden Gupse Özay, Platonik filminin tanıtım gecesinde adeta büyüledi.
Saçlarını siyaha boyatıp uzatan başarılı oyuncu, giydiği mini elbiseyle de tam not aldı.
Fazla kilolarından kurtulduğu gözlenen Gupse Özay'ın pozlarına sosyal medyadan yorum yağdı.
