Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun güzelliği ile dikkat çekti
Özel hayatını kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun güzelliğiyle büyüledi.
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun, şimdilerde Teşkilat dizisinde 'Yıldırım' karakterine hayat veriyor.
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Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan başarılı oyuncu Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun, güzelliğiyle dikkat çekti.
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Başrollerini Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisiyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un gözlerden uzak yaşayan eşi Şebnem Uygun, güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Oyuncunun eşini görenler ''Hayat Memati'ye güzel'' şeklinde esprili yorumlarda bulundu.
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1974 yılında İzmit'te dünyaya gelen Gürkan Uygun, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldı.
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