Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasına damgasını vuran yarışmacı

Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayımlanan Güven Bana'nın 9. bölümünde, İsmet Bey ve Ezgi Hanım'ın yarışı resmen olay oldu. İsmet Bey saf, temiz bir delikanlı imajı çizdi. Sevimli olmaya çalışıyordu, herkesin de sempatisini kazanmıştı ki yarışmada yaptığı sinsi taktiklerle izleyicilere pes dedirtti hatta itibarı sıfırlandı.

