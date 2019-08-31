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  3. 31 Ağustos 2019 09:58

Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasına damgasını vuran yarışmacı

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının 9. bölümünde bir yarışmacı izleyicilere 'pes artık' dedirtti.

Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasına damgasını vuran yarışmacı

Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayımlanan Güven Bana'nın 9. bölümünde, İsmet Bey ve Ezgi Hanım'ın yarışı resmen olay oldu. İsmet Bey saf, temiz bir delikanlı imajı çizdi. Sevimli olmaya çalışıyordu, herkesin de sempatisini kazanmıştı ki yarışmada yaptığı sinsi taktiklerle izleyicilere pes dedirtti hatta itibarı sıfırlandı.

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Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasına damgasını vuran yarışmacı

Kasalarında 9 bin 500 TL varken aileleriyle ilk yüzleşmeye çıktılar. Ezgi Hanım ailesine İsmet Bey'e güveniyorum, iyi bi insan derken. İsmet Bey ise ailesine "Ezgi, beni ikileme düşürdü, bildiğim soruda bile kafamı karıştırdı. "diyerek Ezgi'yi suçladı. Ailesi de ona güveni sağladın diyerek gaza getirdi.

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Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasına damgasını vuran yarışmacı

Kasalarında 26 bin 500 TL varken çıktıkları 2. yüzleşmede İsmet Bey "Gözlerime iyi bak, bana güven diye resmen güveni tam olarak kazandı.

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Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasına damgasını vuran yarışmacı

İsmet Bey; 3. yüzleşme öncesi Ezgi Hanım'a: "Ben Ezgi'ye güveniyorum. Enerjimiz bütünleşti. Bir elmanın 2 yarısı gibiyiz diyerek etkilemeye çalıştı ve başardı.

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