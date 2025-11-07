Güzel fenomen Sibil Çetinkaya'nın düşmek bilmeyen ateşin kaynağı da tedavisi de bulundu
Yaklaşık 3 haftadır hastanede tedavi altında olan ve bu süreçte hastalığına teşhis ancak geçtiğimiz günlerde konulabilen ünlü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya sağlık durumu hakkında yeni gelişmeleri paylaştı.
Son dönemde oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde olan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Çetinkaya, sosyal medyada hasta yatağında ağlarken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak günlerdir hastanede olduğunu duyurmuştu. Ateşi düşmeyen fenomen hastalığının ne olduğunun bulunamadığını söylemişti. Sibil Çetinkaya son olarak durumuna teşhis konulduğunu açıkladı.
Fenomen isim, "Tam 13 gün oldu bugün ama dün gece yine 39,5'lardaydı ateşim. Allah beterinden korusun ama çok bunaldım" dedi. Hastalığının ne olduğu bilinmeyen Sibil Çetinkaya bu durumun da çözüldüğünü açıkladı.
İlk günlerde doktorların net bir teşhis koyamadığını, “virüsün ne olduğunu bulamıyoruz” şeklinde anlatan isim ateşinin 39’un altına düşmediği geceler olduğunu, sitem ettiği paylaşımlarla göstermişti. Çetinkaya yaptığı son paylaşımla sağlık durumu hakkında yeni gelişmeleri paylaştı.