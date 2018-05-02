Güzel hostes sosyal medyayı salladı
Emirates Havayolları'nın Litvanyalı hostesi Brigita Jagelaviciute, paylaştığı fotoğraflarla bir Instagram fenomenine dönüştü.
Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 74 ülkeye seyahat eden güzel hostesin tatil için tercih ettiği yer ise, Kapadokya oldu.
Instagram'da 62 bini aşkın takipçisi bulunan 23 yaşındaki hostes, Kapadokya fotoğraflarının birinin altına "Geçirdiğim harika zaman için teşekkürler Türkiye" notu düştü.
Jagelaviciute'nin seyahat rotasında Yeni Zelanda'dan Brezilya'ya, Rusya'dan ABD'ye, Tanzanya'dan İtalya'ya dünyanın dört bir yanı var.