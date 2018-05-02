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  3. 02 Mayıs 2018 15:15

Güzel hostes sosyal medyayı salladı

Emirates Havayolları'nın Litvanyalı hostesi Brigita Jagelaviciute, paylaştığı fotoğraflarla bir Instagram fenomenine dönüştü.

Güzel hostes sosyal medyayı salladı

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 74 ülkeye seyahat eden güzel hostesin tatil için tercih ettiği yer ise, Kapadokya oldu.

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Güzel hostes sosyal medyayı salladı

Instagram'da 62 bini aşkın takipçisi bulunan 23 yaşındaki hostes, Kapadokya fotoğraflarının birinin altına "Geçirdiğim harika zaman için teşekkürler Türkiye" notu düştü.

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Güzel hostes sosyal medyayı salladı

Jagelaviciute'nin seyahat rotasında Yeni Zelanda'dan Brezilya'ya, Rusya'dan ABD'ye, Tanzanya'dan İtalya'ya dünyanın dört bir yanı var.

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Güzel hostes sosyal medyayı salladı

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