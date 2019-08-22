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  3. 22 Ağustos 2019 14:37

Güzel isim tatile doyamadı

Bu yıl gösteri dünyasının en çok tatil yapan ünlüleri listesi çıkarılsa ilk beş sırada Sofia Richie yer alıyor. Bir süredir 36 yaşındaki Scott Disick ile birlikte olan Richie, haziran, temmuz aylarının tamamını, ağustosun da yarısından çoğunu tatilde geçirdi.

Güzel isim tatile doyamadı

Bu yıl gösteri dünyasının en çok tatil yapan ünlüleri listesi çıkarılsa ilk beş sırada Sofia Richie yer alıyor.

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Güzel isim tatile doyamadı

Şarkılarıyla 1980'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie'nin kızı olan 20 yaşındaki Sofia Richie, 2019 yazının en çok tatil yapan ünlülerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

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Güzel isim tatile doyamadı

Bir süredir 36 yaşındaki Scott Disick ile birlikte olan Richie, haziran, temmuz aylarının tamamını, ağustosun da yarısından çoğunu tatilde geçirdi.

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Güzel isim tatile doyamadı

Bir ara sevgilisi Disick ile tatil yapan Sofia Richie, daha sonra da yakın arkadaşı Kylie Jenner'ın yeni kozmetik serisinin tanıtımı için Turks&Caicos adalarında düzenlediği tatile katıldı.

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