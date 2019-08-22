Güzel isim tatile doyamadı
Bu yıl gösteri dünyasının en çok tatil yapan ünlüleri listesi çıkarılsa ilk beş sırada Sofia Richie yer alıyor. Bir süredir 36 yaşındaki Scott Disick ile birlikte olan Richie, haziran, temmuz aylarının tamamını, ağustosun da yarısından çoğunu tatilde geçirdi.
Bu yıl gösteri dünyasının en çok tatil yapan ünlüleri listesi çıkarılsa ilk beş sırada Sofia Richie yer alıyor.
Şarkılarıyla 1980'li yıllara damgasını vuran Lionel Richie'nin kızı olan 20 yaşındaki Sofia Richie, 2019 yazının en çok tatil yapan ünlülerinden biri olarak hafızalarda yer etti.
Bir süredir 36 yaşındaki Scott Disick ile birlikte olan Richie, haziran, temmuz aylarının tamamını, ağustosun da yarısından çoğunu tatilde geçirdi.