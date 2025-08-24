Güzel manken Çağla Şıkel'in bacağındaki morluklar merak konusu oldu
Bir bir süre önce yaptığı kahvaltı tabağı ardından da doğum günü pastası paylaşımıyla gündem olan Çağla Şıkel bu sefer de deniz kenarından paylaştığı ve bacakları morluklar içerisindeki fotoğrafıyla gündemde.
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son zamanlarda aile hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme geliyor.
Podyumların ve ekranların yaşlanmayan güzelleri arasında yer alan Çağla Şıkel formunu, güzelliğini ve gençliğini beslenme programıyla koruduğunu belirterek "yemediği" şeyleri açıklayınca alay konusu olmuştu..
Şıkel, geçtiğimiz aylarda ise 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltı menüsünü paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü sunucu daha sonra akşam yemeğiyle adından söz ettirmişti.
Ancak Çağla Şıkel bu sefer de sosyal medyadan paylaştığı ve bacaklarının morluklar içerisinde olduğu fotoğrafla gündemde.
