Güzel manken Özge Ulusoy kendi doğumundan 62 yıl önceki modayı günümüze taşıdı
Son dönemde değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Türkiye'nin en güzel mankenleri listesindeki isim olan Özge Ulusoy bu sefer de imaj değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.
Güzelliği, fiziği ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü manken Özge Ulusoy, gerek paylaşımları gerekse açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Podyum dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özge Ulusoy sürpriz bir kararla imaj değişikliğine gitti.
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2001’de Elite Model Look yarışmasında 3'üncü, 2003 yılında ise Miss Turkey güzellik yarışmasında 2'nci olarak aynı yıl Panama’daki Kâinat Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Özge Ulusoy sürpriz bir karar verdi.
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Saçlarını kısacık kestiren Ulusoy, yeni görünümünü sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
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