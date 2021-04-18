Güzel model Model dizisine transfer oldu
Yapımcı Serdal Kara'nın dijital bir platform için çekimlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği 'Model' dizi filmimin kadrosuna Gözde Nur Altıntaş'ı transfer etti.
Mehmet Çepiç, Asuman Dabak, Ali Erkazan, Füsun Demirel, Erol Yavan rol aldığı dizinin çekimleri bir süre önce Beykoz’da başlamıştı…
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23 yaşındaki güzel modelmesleğinin konu edildiği dizide yer almasıyla ilgili olarak "Uzun zaman eğitimini aldığım ve podyumlarda icra ettiğim mesleğimi 'Model' dizi kadrosunda dahil olarak kendi hayatımı oynayacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.
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‘Kara Film’ etiketiyle yakın zamanda izleyicisiyle buluşmak için gün sayan 'Model' dizisinin çekimleri tüm hız devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunu dönemin eski ünlü top model ve mankenleri, şimdilerin ünlü tiyatro ve sinema oyuncuları oluşturuyor.
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