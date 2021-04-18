Güzel model Model dizisine transfer oldu

23 yaşındaki güzel modelmesleğinin konu edildiği dizide yer almasıyla ilgili olarak "Uzun zaman eğitimini aldığım ve podyumlarda icra ettiğim mesleğimi 'Model' dizi kadrosunda dahil olarak kendi hayatımı oynayacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.