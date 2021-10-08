Güzel model sütyensiz samanlık pozlarıyla olay oldu
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, bir markanın çekimi için samanlıkta verdiği pozlarla olay oldu.
Moda dünyasının parlayan yıldızlarından olan Bella Hadid, kariyer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Pandemi döneminde dahi büyük markaların çekimi için evini ofise çeviren Hadid, hayatın normale dönmesiyle sahalara deyim yerindeyse bomba gibi dönüş yaptı.
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Yaratıcı mekanlarda marka çekimlerine soluksuz devam eden güzel model, son olarak samanlıkta ürün tanıtımı yaptı.
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Samanlıkta kırmızı hırkası ve iç çamaşırıyla cüretkar pozlar veren ünlü model bu anları takipçileriyle de paylaştı.
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