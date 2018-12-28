Güzel modelin bacak paylaşımı olay oldu
İlk bakışta kusursuz bir görüneme sahip olduğu düşünülen genç kadın, herkesin cesaret edemeyeceği bir paylaşım yaptı.
Moda ya da sinema dünyasında kariyer yapan pek çok kişinin aklından bile geçirmeyeceği bir şeyi yaptı. Sosyal medyadaki takipçileri beğeni ve tebrik mesajları yağdırdı.
2010 yılında ülkesi İrlanda'yı Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasında temsil eden Rozanna Purcell, bacaklarındaki selülitleri ve çatlakları sosyal medya hesabında gözler önüne serdi.
28 yaşındaki Purcell, bu paylaşımıyla kendi bedenlerinden memnun olmayan, bu yüzden kendilerine güvenlerini kaybeden kadınlara mesaj vermeyi amaçladığını belirtti.