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  3. 28 Aralık 2018 14:58

Güzel modelin bacak paylaşımı olay oldu

İlk bakışta kusursuz bir görüneme sahip olduğu düşünülen genç kadın, herkesin cesaret edemeyeceği bir paylaşım yaptı.

Güzel modelin bacak paylaşımı olay oldu

Moda ya da sinema dünyasında kariyer yapan pek çok kişinin aklından bile geçirmeyeceği bir şeyi yaptı. Sosyal medyadaki takipçileri beğeni ve tebrik mesajları yağdırdı.

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Güzel modelin bacak paylaşımı olay oldu

2010 yılında ülkesi İrlanda'yı Miss Universe (Kainat Güzeli) yarışmasında temsil eden Rozanna Purcell, bacaklarındaki selülitleri ve çatlakları sosyal medya hesabında gözler önüne serdi.

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Güzel modelin bacak paylaşımı olay oldu

28 yaşındaki Purcell, bu paylaşımıyla kendi bedenlerinden memnun olmayan, bu yüzden kendilerine güvenlerini kaybeden kadınlara mesaj vermeyi amaçladığını belirtti.

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Güzel modelin bacak paylaşımı olay oldu

Uzun süredir modellik yapan Purcell, birçok meslektaşının yapmayı aklından bile geçirmeyeceği bu ilginç paylaşımıyla da sosyal medyada gündem yarattı.

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