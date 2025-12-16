Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'dan yüzlerce bin TL'lik ''görüntülerimi kullanıyorlar'' davası!
Ekranların güzel oyuncusu Ayça Ayşin turan, reklam sözleşmesi sona ermesine rağmen görüntülerini izinsiz kullanmaya devam eden mağazaya yüzlerce bin TL'lik dava açtı.
Oyuncu Ayça Ayşin Turan, sözleşme süresi sona ermesine rağmen görüntülerini izinsiz kullanan mağazaya 700 bin liralık dava açtı.
Ayça Ayşin Turan, fotoğraflarının mağazanın internet sitesinde, otobüs duraklarında, otoyollar ve sokaklardaki reklam panolarında sergilendiğini belirtti.
Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın avukatları tarafından sunulan dava dilekçesinde "Davalı mağaza 6 ayı aşkın süredir müvekkile ait görselleri billboardlarda ve reklam panolarında izinsiz kullanmaya devam etmektedir. Mağazanın müvekkilin maddi ve manevi haklarını ihlal ettiği açıktır" denildi.
