Güzel oyuncu Burcu Özberk'ten şaşırtan ''iş arıyorum'' ilanı

SnobMagazin'in haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Özberk, bir süredir ekrandan uzak kalmasıyla ilgili “İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok. Karar veremedim. Kural değil de içime sinen iş arıyorum, oynarken keyif alacağım bir şey istiyorum” dedi.