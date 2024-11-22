Güzel oyuncu Burcu Özberk'ten şaşırtan ''iş arıyorum'' ilanı
Türkiye'nin kuşkusuz en güzel oyuncular listesinde zirveye oynayan ismi Burcu Özberk "iş arıyorum" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan 34 yaşında güzel oyuncu Burcu Özberk, 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adım atmıştı.
Bir süredir ekranlara ara veren güzel oyuncu Burcu Özberk'de yazın tatil için soluğu yurt dışında almış ve hem dil kursuna gidip hem de tatil yapmıştı.
SnobMagazin'in haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Özberk, bir süredir ekrandan uzak kalmasıyla ilgili “İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok. Karar veremedim. Kural değil de içime sinen iş arıyorum, oynarken keyif alacağım bir şey istiyorum” dedi.
Güzel isim, geçmiş bir açıklamasında "Benim Türkan Şoray kurallarım yok. Oyunculukta tabuları olan bir kadın değilim... Yıl olmuş 2024 artık. Ama yine de bir şey yaparken sonrasında ne olacağını düşünerek hareket ederim" demişti.