Güzel oyuncu Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber
Ekranların sevilen yapımlarından Baht Oyunu dizisinin rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile başladığı ilişkisine geçtiğimiz günlerde son veren güzel oyuncu Cemre Baysel apar topar ameliyat masasına yatırıldı.
2021 yılında yolları Baht Oyunu dizisinin setinde kesişen ve bir aşk yaşayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çiftinin setinde başlayan aşklarını resmen sona ermişti.
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Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Cemre Baysel'in önceki gün apar topar ameliyat olduğu ortaya çıktı.
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Ameliyatın ardından çekilen bir fotoğrafı yayımlayan Cemre Baysel; "Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok, biz neler atlattık. Bu da burada bir anı olarak kalsın" notunu ekleyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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Oyuncu, gelen destek mesajlarının ardından bir teşekkür paylaşımı daha yaptı; "Çoook teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileklerinizi görüyor ve hissediyorum... İyiyim, daha iyi olacağım."
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