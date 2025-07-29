Güzel oyuncu Cemre Baysel'den hayranlarını üzen haber

Ameliyatın ardından çekilen bir fotoğrafı yayımlayan Cemre Baysel; "Evet, bir ameliyatın daha sonuna geldik. Endişelenecek bir şey yok, biz neler atlattık. Bu da burada bir anı olarak kalsın" notunu ekleyerek sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.