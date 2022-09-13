Güzel oyuncu ekranlara geri dönüyor; yeni projesi belli oldu
Son olarak Baba dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Dilara Aksüyek'in yeni dizisi belli oldu.
Geçen sezon Baba'dan ayrılan Dilara Aksüyek'in yeni dizisi merak konusuydu.
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Yeni sezon için görüşmeler yapan güzel oyuncu senaryosunu beğendiği Gold Film imzalı “Cennet’in Çocukları” dizisiyle anlaştı.
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizi Atike Hınçlıer’in “Yürek Çıkmazı” kitabından yola çıkılarak yazıldı.
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Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı dizide Ayça Bingöl “Cennet”e hayat verecek.
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