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  4. Güzel oyuncu ekranlara geri dönüyor; yeni projesi belli oldu

Güzel oyuncu ekranlara geri dönüyor; yeni projesi belli oldu

Son olarak Baba dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Dilara Aksüyek'in yeni dizisi belli oldu.

Güzel oyuncu ekranlara geri dönüyor; yeni projesi belli oldu - Resim: 1

Geçen sezon Baba'dan ayrılan Dilara Aksüyek'in yeni dizisi merak konusuydu.

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Güzel oyuncu ekranlara geri dönüyor; yeni projesi belli oldu - Resim: 2

Yeni sezon için görüşmeler yapan güzel oyuncu senaryosunu beğendiği Gold Film imzalı “Cennet’in Çocukları” dizisiyle anlaştı.

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Güzel oyuncu ekranlara geri dönüyor; yeni projesi belli oldu - Resim: 3

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizi Atike Hınçlıer’in “Yürek Çıkmazı” kitabından yola çıkılarak yazıldı.

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Güzel oyuncu ekranlara geri dönüyor; yeni projesi belli oldu - Resim: 4

Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı dizide Ayça Bingöl “Cennet”e hayat verecek.

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