Güzel oyuncu Elçin Sangu'dan yıllar sonra gelen itiraf
Son olarak Yalancılar ve Mumları ile seyirciyle buluşan 36 yaşındaki Elçin Sangu yıllar sonra yaptığı itirafla olay oldu.
'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Kurt Seyit ve Şura', 'Kiralık Aşk' ve 'Çarpışma' gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan Elçin Sangu, Youtube'da yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.
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Başarılı oyuncu, İbrahim Selin'in "Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştiririm dediğin ünlü var mı?" sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi.
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26 yaşındaki güzel, "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var." dedi.
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Sözlerini sürdüren Sangu " 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var" dedi.
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