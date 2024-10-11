Güzel oyuncu Esengül Aypek aradığı aşkı buldu
Ekranların güzel oyuncusu Esengül Aypek aradığı aşkı, basketbol sahalarında buldu...
Rol aldığı Kaderimin Oyunu, Beni Bırakma ve Hudutsuz Sevda dizilerinde hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuğuyla izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu Esengül Aypek uzun zamandır süren yalnızlığına son noktayı koydu.
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Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Ceylan karakterine hayat veren ünlü isim yeni bir aşkla yelken açtı.
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SnobMagazin'de yer alan habere göre Esengül Aypek bir süre önce tanıştığı Erok basketbol takımında oynayan Metehan Akyel ile aşk yaşıyor..
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