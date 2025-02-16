Güzel oyuncu evinde ölü olarak bulundu
Güney Koreli 24 yaşındaki ünlü oyuncu Kim Sae-ron evinde ölü olarak bulundu.
Rol aldığı Can You Hear My Heart , The Queen's Classroom, Hi! School-Love On ve Bloodhounds gibi dizilerdeki performansıyla dünya çapında ün kazanan Güney Kore'li 24 yaşındaki güzel oyuncu Kim Sae-ron evinde ölü olarak bulundu.
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Kim Sae-ron'un cansız bedenini, buluşmak için anlaştığı bir arkadaşı tarafından bulunduğu öğrenilirken Güney Kore polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
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Savcılığın ve polisin intihar olasılığı üzerinde yoğunlaştığı soruşturmayla ilgili Güney Kore polis teşkilatından Şimdilik herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadık, ancak ölüm nedenini araştırmaya devam ediyoruz. İntihar şüphesi de elbette gündemimizde" açıklaması yapıldı.
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