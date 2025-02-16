Güzel oyuncu evinde ölü olarak bulundu

Savcılığın ve polisin intihar olasılığı üzerinde yoğunlaştığı soruşturmayla ilgili Güney Kore polis teşkilatından Şimdilik herhangi bir cinayet bulgusuna rastlamadık, ancak ölüm nedenini araştırmaya devam ediyoruz. İntihar şüphesi de elbette gündemimizde" açıklaması yapıldı.