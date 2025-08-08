  1. Anasayfa
  4. Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu tekneden paylaştı: Bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı

Ezgi Eyüboğlu, tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun bikinili pozlarına beğeni yağdı.

Rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Eyüboğlu, bu kez tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Tatil için arkadaşlarıyla birlikte deniz yolculuğuna çıkan güzel oyuncu, tekne pozlarıyla sosyal medyada fırtına estirdi. 

Bikinili karelerini peş peşe paylaşan Eyüboğlu, kusursuz fiziği ve doğal güzelliğiyle takipçilerini mest etti.

