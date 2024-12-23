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  4. Güzel oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evleniyor

Güzel oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evleniyor

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen'den evlilik teklifi aldı.

Güzel oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evleniyor - Resim: 1

Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi yapımlarla tanınan 31 yaşındaki Ezgi Şenler, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

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Güzel oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evleniyor - Resim: 2

Ocak ayında şarkıcı Buray ile ilişkisini noktalayan Ezgi Şenler, bir süredir aşk yaşadığı Ömer Gürgen'den evlilik teklifi aldı.

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Güzel oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evleniyor - Resim: 3

Sevgilisinin evlilik teklifine, 'evet' diyen oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

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Güzel oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evleniyor - Resim: 4

Ezgi Şenler’in 12 yaşından beri tanıştığı Gürgen’le birbirlerinin ilk aşkı oldukları ortaya çıktı.

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