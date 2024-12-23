Güzel oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evleniyor
Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen'den evlilik teklifi aldı.
Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi yapımlarla tanınan 31 yaşındaki Ezgi Şenler, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ocak ayında şarkıcı Buray ile ilişkisini noktalayan Ezgi Şenler, bir süredir aşk yaşadığı Ömer Gürgen'den evlilik teklifi aldı.
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Sevgilisinin evlilik teklifine, 'evet' diyen oyuncu, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
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Ezgi Şenler’in 12 yaşından beri tanıştığı Gürgen’le birbirlerinin ilk aşkı oldukları ortaya çıktı.
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