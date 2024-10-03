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  4. Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den kötü haber:

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den kötü haber:

'Taş Kağıt Makas' dizisinde 'Savcı Güneş'e hayat veren oyuncu güzel Hande Doğandemir evde geçirdiği kaza sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den kötü haber: - Resim: 1

Taş Kağıt Makas' dizisinde 'Savcı Güneş'e hayat veren oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün AKM'de yapılan galaya güçlükle katılabildi.

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Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den kötü haber: - Resim: 2

Doğandemir evde ayağının kayıp yere düştüğünü söyledi. Hastaneye gittiğini ve  kaburga kemiğinin kırıldığını belirtti.

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Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den kötü haber: - Resim: 3

Oyuncu  "Kaburgamı kırdım ama bu ekibi çok seviyorum. Galada olmak istedim. O yüzden fazla kalamayacağım. Umarım herkesin çok sevdiği bir film olur" dedi.

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Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den kötü haber: - Resim: 4

Oyuncu daha sonra sosyal medya hesabında "Birkaç gün dinleniyor olacağım. En kısa sürede toparlarım bence" açıklamasında bulundu.

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