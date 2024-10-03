Güzel oyuncu Hande Doğandemir'den kötü haber:
'Taş Kağıt Makas' dizisinde 'Savcı Güneş'e hayat veren oyuncu güzel Hande Doğandemir evde geçirdiği kaza sonucu apar topar hastaneye kaldırıldı.
Taş Kağıt Makas' dizisinde 'Savcı Güneş'e hayat veren oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün AKM'de yapılan galaya güçlükle katılabildi.
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Doğandemir evde ayağının kayıp yere düştüğünü söyledi. Hastaneye gittiğini ve kaburga kemiğinin kırıldığını belirtti.
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Oyuncu "Kaburgamı kırdım ama bu ekibi çok seviyorum. Galada olmak istedim. O yüzden fazla kalamayacağım. Umarım herkesin çok sevdiği bir film olur" dedi.
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Oyuncu daha sonra sosyal medya hesabında "Birkaç gün dinleniyor olacağım. En kısa sürede toparlarım bence" açıklamasında bulundu.
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