Güzel oyuncu Melisa Döngel bikinili pozlarıyla mankenlere meydan okudu
Ekranların güzel oyuncusu Melisa Döngel, beyaz bikinili pozlarıyla mankenlere adeta meydan okudu
'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz', 'Kirli Sepeti' gibi birçok yapımda rol olan Melisa Döngel, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
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İş insanı Samir Balkan ile aşk yaşayan güzel oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortalığı yaktı geçti.
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Reklam çekimi için kamera karşısına geçen Döngel, beyaz bikinisiyle verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.
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Kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle ortalığı kasıp kavuran oyuncu, iddialı paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.
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