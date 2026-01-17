Güzel oyuncu Müge Boz yıllardır mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
Ekranların güzel ismi ünlü oyuncu Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı.
Çat Kapı Aşk, Leyla ile Mecnun ve Arka Sokaklar gibi sevilen yapımlarda rol alan güzel oyuncu Müge Boz bu sefer yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde.
Basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da dünyaevine giren Müge Boz, aynı yıl kasım ayında kızları Vina'yı kucağına almıştı.
Çift, 2024 yılında ise ikinci çocukları Rika'nın doğmasıyla sevinçlerini ikiye katlamıştı.
Hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer bulan Müge Boz 20 yıldır mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı.
