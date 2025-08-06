Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin kendi kendine doğum günü hediyesi olay oldu
Adı Türkiye'nin en güzel oyuncuları listesinden inmeyen Nesrin Cavadzade 43'üncü yaşını yakınlarıyla birlikte verdiği bir partiyle kutladıktan sonra kendisine doğumgünü hediyesi olarak Sharm El Sheikh tatili planladı ve çölden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı.
Türkiye'nin en güzel oyuncularından biri olan ve son olarak Show TV ekranlarının başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda rol alan Nesrin Cavadzade bu sefer de Mısır'daki Sharm El Sheikh tatiliyle gündemde...
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Yılların yaşlandırmadığı güzel oyuncu Nesrin Cavadzade geçtiğimiz hafta 43'üncü yaş gününü yakın dostlarıyla kutlamıştı.
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Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade arkadaşlarıyla birlikte kutladığı yeni yaşına yine tercih ettiği kıyafetle damgasını vurmuştu.
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Rol aldığı yapımlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 43 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, bu sefer de Mısır tatilinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
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