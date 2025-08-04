Güzel oyuncu Rabia Öztürk estetik eleştirilerine bu yanıtı verdi
Ekranların sevilen yüzlerinden olan güzel oyuncu Rabia Soytürk, hakkındaki estetik iddialarına dikkat çeken bir yanıt verdi.
2018’de “Şahsiyet” dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Soytürk, “Gülperi”, “Benim Adım Melek” ve özellikle “Duy Beni” dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.
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Güzelliğiyle sık sık konuşulan 26 yaşındaki oyuncu Rabia Öztürk oyunculuk kariyeriyle birlikte özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor
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Genç yaşına rağmen yeteneği ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, son dönemde estetik yaptırdığına dair yorumlarla gündeme geliyordu.
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Rabia Soytürk şimdi de “dudak dolgusu” ve “botoks” söylentilerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
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