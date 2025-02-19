Güzel oyuncu Serel Yereli Türkiye'yi neden terk ettiğini açıkladı
Türkiye'de Bodrum Masalı'nda hayat verdiği Alara karakteri ile tanınan ancak bir süre önce Türkiye'yi terk eden güzel oyuncu Serel Yereli, Türkiye'yi neden terk ettiğini açıkladı.
Yıllar önce kadrosunda yer aldığı Bodrum Masalı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli, bir süre önce İngiltere'ye yerleştmişti.
1 / 4
Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Yereli'nin yaptığı paylaşımlarla sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu.
2 / 4
Güzel oyuncu uzun zaman sonra bir davette ortaya çıktı ve şöhretin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp Türkiye'yi terk etme sebebini açık açık anlattı.
3 / 4
"Burada bir gelecek göremedim kendime" diyen Serel Yereli, "İfade özgürlüğümün olduğu bir yerde olmalıyım ki rahat olayım. Bir de bu kadar statü ayrımım olmaması istiyorum.' dedi.
4 / 4