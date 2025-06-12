Güzel oyuncu Serra Pirinç'ten sıradışı sanatsal çalışması için gelen eleştirilere sert yanıt
Ekranların güzel oyuncusu Serra Pirinç, Fransa'nın başkenti Paris'teki sanat çalışmaları sırasında göğüslerini alçıyla kaplatmıştı. Güzel oyuncu eleştiri yağmuruna karşı olan sessizliğini bozdu...
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Serra Pirinç, son olarak Yalan dizisinde hayat verdiği Hazal karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti.
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Başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Serra Pirinç,geçtiğimiz aylarda Paris’te göğüslerinin alçıyla kalıbının çıkarıldığı anlara ait bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı.
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Serra Pirinç'in yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcılarının "Ayıp değil mi?" mantığındaki eleştirilerine hedef olmuştu.
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Serra Pirinç, katıldığı bir etkinlikte kendisine yöneltilen eleştirilere ilk kez yanıt verdi.
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