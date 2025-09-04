Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun tek imzayla kazandığı ücret dudak uçuklattı
Son olarak ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücret dudak uçuklattı.
Son olarak ekranların reyting rekoları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Geçen ay işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlenme teklifi alan oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yüzü iş hayatında da gülüyor.
Bir tekstil markasının reklam filminde rol alan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun markadan aldığı ücrete dair iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
Sıla Türkoğlu'nun tekstil firmasından marka yüzü olma karşılığında 10 milyon TL kazandığını öne sürüldü.
