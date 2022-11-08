Güzel oyuncu sınırları zorlayan kıyafetiyle tüm bakışları üstüne çekti
Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile bir süre aşk yaşayan Julia Fox katıldığı özel gecedeki sınırları zorlayan kıyafetiyle tüm bakışları üzerine topladı.
Kanye West ile kısa bir süre birlikte olan oyuncu Julia Fox bu ilişki sonrası oldukça popüler olmuştu.
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Tercih ettiği cüretkâr kıyafetlerle de sık sık gündeme gelen Fox CFDA Moda Ödülleri gecesinde tuhaf kesimli iç çamaşırını açıkta bırakan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Siyah elbisesinde göğüslerini ve belden aşağısının bir kısmını açıkta bırakan Julia Fox herkesi kendine baktırmayı başardı.
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Fox fütüristik göz makyajı yaparken dekoltesini, karın kaslarını ve tonlu bacaklarını ortaya çıkaran tuhaf bir siyah dekolte elbisesiyle poz verdi.
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