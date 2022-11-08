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Güzel oyuncu sınırları zorlayan kıyafetiyle tüm bakışları üstüne çekti

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile bir süre aşk yaşayan Julia Fox katıldığı özel gecedeki sınırları zorlayan kıyafetiyle tüm bakışları üzerine topladı.

Güzel oyuncu sınırları zorlayan kıyafetiyle tüm bakışları üstüne çekti - Resim: 1

Kanye West ile kısa bir süre birlikte olan oyuncu Julia Fox bu ilişki sonrası oldukça popüler olmuştu.

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Güzel oyuncu sınırları zorlayan kıyafetiyle tüm bakışları üstüne çekti - Resim: 2

Tercih ettiği cüretkâr kıyafetlerle de sık sık gündeme gelen Fox CFDA Moda Ödülleri gecesinde tuhaf kesimli iç çamaşırını açıkta bırakan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Güzel oyuncu sınırları zorlayan kıyafetiyle tüm bakışları üstüne çekti - Resim: 3

Siyah elbisesinde göğüslerini ve belden aşağısının bir kısmını açıkta bırakan Julia Fox herkesi kendine baktırmayı başardı.

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Güzel oyuncu sınırları zorlayan kıyafetiyle tüm bakışları üstüne çekti - Resim: 4

Fox fütüristik göz makyajı yaparken dekoltesini, karın kaslarını ve tonlu bacaklarını ortaya çıkaran tuhaf bir siyah dekolte elbisesiyle poz verdi.

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