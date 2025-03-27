Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile ünlü futbolcu Kenan Yıldız aşk mı yaşıyor ?
Bir Gece Masalı adlı dizide Canfeza karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın aşk yaşadığı iddia edildi..
Ekranların genç ve güzel oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un sosyal medyada yayınladığı fotoğraflara A Milli Takımın ve Juventus'un yıldızı Kaan Yıldız'ın beğeni yağdırması magazin gündemini hareketlendirdi.
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Daha önce Aşk Yeniden ve Bir Gece Masalı gibi sevilen yapımlarda rol alan 20 yaşındaki güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun şimdilerde Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakterine hayat veriyor.
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Bir Gece Masalı'nda 'Canfeza' karakteriyle adından sık sık söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, bu kez özel hayatıyla gündeme bomba gibi düştü.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ile Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın aşk yaşadıkları iddia edildi.
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