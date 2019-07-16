Kristen Stewart, üstsüz güneşlenirken görüntülendi
Alacakaranlık film serisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Kristen Stewart, üstsüz şekilde güneşlenirken objektiflere yansıdı.
İki yıllık model sevgilisi Stella Maxwell'den ayrılıp tasarımcı Sara Dinkin ile aşk yaşamaya başlayan Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, İtalya'da yatta üstsüz şekilde güneşlenirken objektiflere yakalandı.
Arkadaşlarıyla birlikte yatta eğlenen Kristen Stewart, bikinisinin üstünü çıkarıp güneşlenmeye başladı.
Bir süre üstsüz güneşlenen Stewart, daha sonra bikinisini giyerek arkadaşlarıyla gezintiye çıktı.