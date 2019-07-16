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  3. 16 Temmuz 2019 10:30

Kristen Stewart, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

Alacakaranlık film serisiyle şöhrete kavuşan oyuncu Kristen Stewart, üstsüz şekilde güneşlenirken objektiflere yansıdı.

Kristen Stewart, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

İki yıllık model sevgilisi Stella Maxwell'den ayrılıp tasarımcı Sara Dinkin ile aşk yaşamaya başlayan Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, İtalya'da yatta üstsüz şekilde güneşlenirken objektiflere yakalandı.

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Kristen Stewart, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

Arkadaşlarıyla birlikte yatta eğlenen Kristen Stewart, bikinisinin üstünü çıkarıp güneşlenmeye başladı.

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Kristen Stewart, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

Bir süre üstsüz güneşlenen Stewart, daha sonra bikinisini giyerek arkadaşlarıyla gezintiye çıktı.

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Kristen Stewart, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

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