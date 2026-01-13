Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ameliyat ve diyetle 60 kilo verip 110 kilodan 50 kiloya düştü
Ekranların başarılı oyuncularından olan ve son yıllarda 60 kilo birden vereren bambaşka bir görünüme kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali hayranlarını şaşırttı.
Ekranların ünlü isimlerinden Yeşim Ceren Bozoğlu yıllar içinde yaşadığı değişimle gören herkesi şaşırttı.
Uzun yıllar boyunca fazla kilolarıyla mücadele eden Yeşim Ceren Bozoğlu pek çok başarılı yapımda rol almıştı...
Son olarak Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si olarak ekranda boy gösteren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun eski halinden geriye eser kalmadı.
Yaklaşık 2 yıl boyunca hem geçirdiği mide küçültme ameliyatı hem de sonrasında dikkat ettiği beslenme programıyla 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu bambaşka bir görünüme kavuştu.
