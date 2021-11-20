Güzel oyuncudan olay itiraf: ''Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim''

Ünlü oyuncu, o yıllara dönüp baktığında yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Tiyatro kulislerinde büyüdüm. Yaşıtım olmadığı için en iyi arkadaşlarım; Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Şebnem Gürsoy'du. Şahane bir çocukluk geçirdim. Orada yaşadığım her an benim için çok özel ve güzeldi. Büyüyünce ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anladım."