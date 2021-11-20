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  4. Güzel oyuncudan olay itiraf: ''Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim''

Güzel oyuncudan olay itiraf: ''Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim''

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, çocukluk yıllarıyla ilgili bir itirafta bulundu. 6 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rutkay, "Tiyatroda dekor olarak kullanılan köfteleri gizlice yerdim. Bunlar bana oyun gibi gelirdi" dedi

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, çocukluk yıllarıyla ilgili bir itirafta bulundu. 6 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rutkay, "Tiyatroda dekor olarak kullanılan köfteleri gizlice yerdim. Bunlar bana oyun gibi gelirdi" dedi

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Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan Doğa Rutkay çocukluk yıllarıyla ilgili bir itirafta bulundu. 6 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rutkay, "Tiyatroda dekor olarak kullanılan köfteleri gizlice yerdim. Bunlar bana oyun gibi gelirdi" dedi.

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Babası Rutkay Aziz, o dönem kızından ayrı kalmamak için Ankara Sanat Tiyatrosu'nda ona da rol verdi. 6 yaşında ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Rutkay, unutulmaz deneyimler yaşadı. Çocukluğu dönemin en ünlü isimleriyle birlikte geçti.

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Ünlü oyuncu, o yıllara dönüp baktığında yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Tiyatro kulislerinde büyüdüm. Yaşıtım olmadığı için en iyi arkadaşlarım; Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Şebnem Gürsoy'du. Şahane bir çocukluk geçirdim. Orada yaşadığım her an benim için çok özel ve güzeldi. Büyüyünce ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anladım."

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