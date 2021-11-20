Güzel oyuncudan olay itiraf: ''Dekor olarak kullanılan köfteleri yedim''
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, çocukluk yıllarıyla ilgili bir itirafta bulundu. 6 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rutkay, "Tiyatroda dekor olarak kullanılan köfteleri gizlice yerdim. Bunlar bana oyun gibi gelirdi" dedi
Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, çocukluk yıllarıyla ilgili bir itirafta bulundu. 6 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rutkay, "Tiyatroda dekor olarak kullanılan köfteleri gizlice yerdim. Bunlar bana oyun gibi gelirdi" dedi
Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın sorularını yanıtlayan Doğa Rutkay çocukluk yıllarıyla ilgili bir itirafta bulundu. 6 yaşında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rutkay, "Tiyatroda dekor olarak kullanılan köfteleri gizlice yerdim. Bunlar bana oyun gibi gelirdi" dedi.
Babası Rutkay Aziz, o dönem kızından ayrı kalmamak için Ankara Sanat Tiyatrosu'nda ona da rol verdi. 6 yaşında ilk kez tiyatro sahnesine çıkan Rutkay, unutulmaz deneyimler yaşadı. Çocukluğu dönemin en ünlü isimleriyle birlikte geçti.
Ünlü oyuncu, o yıllara dönüp baktığında yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Tiyatro kulislerinde büyüdüm. Yaşıtım olmadığı için en iyi arkadaşlarım; Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Şebnem Gürsoy'du. Şahane bir çocukluk geçirdim. Orada yaşadığım her an benim için çok özel ve güzeldi. Büyüyünce ne kadar şanslı olduğumu bir kez daha anladım."