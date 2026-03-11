Güzel oyuncunun attığı imza dudak uçuklattı: 20 milyon TL'lik iddia olay oldu
Başarılı oyuncu Seda Bakan, yüzü olduğu yeni giyim markası kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Son dönemdeki proje haberlerinin ardından reklam sektöründeki başarısıyla gündeme gelen oyuncunun, bu özel iş birliği karşılığında 20 milyon TL ücret aldığı iddia edildi.
Ekranların sevilen yüzlerinden Seda Bakan, oyunculuk kariyerindeki başarısını ticari iş birlikleriyle taçlandırmaya devam ediyor.
Son olarak "Rüya Gibi" dizisiyle izleyici karşısına çıkan, ancak projenin ekran ömrünün kısa sürmesiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, bu kez reklam sektöründeki rekor bir anlaşmayla gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde ünlü bir giyim markasının yeni yüzü olarak kamera karşısına geçti.
Çekimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Kendimi doğal ve rahat hissettiğim bir deneyim oldu" ifadelerini kullanan Bakan'ın, bu reklam kampanyası karşılığında tam 20 milyon TL kazandığı öne sürüldü.
