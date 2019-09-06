Güzel oyuncunun jakuzi keyfi olay oldu

33 yaşındaki oyuncu, "Beni benden çok düşünen, en ihtiyacım olan zamanda iki günlük bu harika tatil sürprizini ayarlayan ve fişek gibi İstanbul’a çocuklarımın yanına güzel bir enerjiyle gelmemi sağlayan kocam sana ne söylesem, ne yapsam az kalır. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki sen" mesajıyla eşi Anıl Altan'ı da unutmadı.

