Güzel oyuncunun jakuzi keyfi olay oldu
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan'la geçen hafta Marmaris'e giden Pelin Akil'in aklı tatilde kaldı. İstanbul'a dönen güzel oyuncu, lüks otelin deniz manzaralı jakuzisinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
İstanbul'a dönen güzel oyuncu, lüks otelin deniz manzaralı jakuzisinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Pelin Akil, Instagram paylaşımına, "Biraz önce kaka temizleyip tam şu anda bir elimde bunu yazıyor, diğer elimle bebek arabasında bebek sallıyor olabilirim. O da benim, bu fotoğraftakiler de" notunu yazdı.
33 yaşındaki oyuncu, "Beni benden çok düşünen, en ihtiyacım olan zamanda iki günlük bu harika tatil sürprizini ayarlayan ve fişek gibi İstanbul’a çocuklarımın yanına güzel bir enerjiyle gelmemi sağlayan kocam sana ne söylesem, ne yapsam az kalır. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki sen" mesajıyla eşi Anıl Altan'ı da unutmadı.