Güzel şarkıcı Alya'dan sürpriz karar: Sürpriz aşk sürpriz bir şekilde bitti
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı 'Laz Kızı Alya' karakteriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Alya ile bir süredir birliktelik yaşadığı Yılmaz Kunt ayrıldı.
Ünlü şarkıcı Alya, Show TV'nin Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey ve Celil Nalçakan'lı yeni dizisi "Kadife Kelepçe"yle anlaşmıştı.
Erol Avcı'nın yapımcılığını üstlendiği dizide Alya kendisi gibi bir şarkıcıya hayat verecek ve iddialı bir hikâyeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kadife Kelepçe dizisi için geri sayım devam ederken Alya'dan dikkat çeken bir haber geldi.
Şimdilerde yeni sezon hazırlığı yapan ünlü isim özel hayatıyla dikkat çekti. Alya ile oyuncu Yılmaz Kunt'un ayrıldığı öğrenildi.
