Güzel şarkıcı bağış yapanı klibinde oynatacak
Ünlü şarkıcı Camilla Cabello, koronavirüs salgınında yardım toplama amacıyla başlatılan “All In Challenge” hareketine destek vererek, bağış yapan hayranlarına yeni klibinde oynama şansı tanıdı.
Ünlüler, “All In Challenge” yardım hareketi kapsamında sosyal medyada 'meydan okuma'ya devam ediyor.
Şarkıcı Camila Cabello da bu meydan okumaya katılarak hayranlarına klibinde oynama şansı tanıdı. Şartı ise bağışta bulunmak.
23 yaşındaki Küba asıllı Amerikalı şarkıcı, salgın nedeniyle başlatılan “All In Challenge” hareketine bağışla destek olan hayranları arasından bir şanslı kişinin kendisiyle birlikte klipte rol alacağını ve birlikte koreografiyi öğeneceğini duyurdu.