Güzel şarkıcı estetiğin dozunu kaçırdı

"Şinanari" adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ve o dönem Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline gelen Pınar Dilşeker'i son haliyle hayranlarının karşısına çıktı. Kumral saçlı yosun gözlü güzel olarak tanıdığımız Dilşeker civciz sarısı saçları ve geçirdiği estetik operasyonlarla biraz değişmiş.