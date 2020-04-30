Güzel şarkıcı estetiğin dozunu kaçırdı
"Şinanari" şarkısıyla hayatımıza giren Pınar Dilşeker estetiğin dozunu biraz fazla kaçırdı. Sevenlerinin karşısına bambaşka haliyle çıkan ünlü şarkıcıyı son haliyle tanımak hayli zor.
"Şinanari" adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran ve o dönem Türkiye'nin en ünlü şarkıcılarından biri haline gelen Pınar Dilşeker'i son haliyle hayranlarının karşısına çıktı. Kumral saçlı yosun gözlü güzel olarak tanıdığımız Dilşeker civciz sarısı saçları ve geçirdiği estetik operasyonlarla biraz değişmiş.
Şimdi 47 yaşında ve eskisinden çok daha etkileyici bambaşka bir görüntüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkan güzel şarkıcı yeni imajı hayranları tarafından pek beğenilmedi.
Yeni halini sosyal medyadan paylaşan Pınar Dilşeker, takipçilerine böyle seslendi: Hayat sana nerde duracağını öğretmez, hayat sana nasıl duracağını gösterir!